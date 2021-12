Foi divulgado o primeiro trailer com legendas de Exorcistas do Vaticano, que estreia dia 20 de agosto no Brasil. Confira o vídeo abaixo:

Da redação Assista ao assustador trailer de Exorcistas do Vaticano

Exorcistas do Vaticano conta a história de Angela Holmes (Olivia Taylor Dudley), que corta o dedo acidentalmente. A partir daí, ela começa a ter um efeito devastador sobre as pessoas, provocando inadvertidamente graves ferimentos e até mortes. O vigário da comunidade, Padre Lozano (Michael Peña), examina Angela e acredita que ela está possuída. Mas quando o padre Imani (Djimon Hounsou) e o cardeal Bruun (Peter Andersson), especialistas em exorcismo, chegam do Vaticano especialmente para ver a garota, eles descobrem uma força satânica mais ancestral e poderosa do que poderiam imaginar.

A direção é de Mark Neveldine (Gamer, Adrenalina).

