Assassin´s Creed ganha novo trailer; confira

Assassin´s Creed, filme baseado em game homônimo de grande sucesso, ganhou o segundo trailer. Confira abaixo:

Na trama, Callum Lynch (Michael Fassbender) experimenta as aventuras de seu ancestral, Aguilar, na Espanha do século XV. Callum descobre que é descendente de uma misteriosa sociedade secreta, os Assassinos, e acumula conhecimentos e habilidades incríveis para enfrentar a organização opressiva e poderosa dos Templários nos dias de hoje.

O elenco conta ainda com Jeremy Irons, Marion Cotillard e Ariane Labed. O filme é dirigido por Justin Kurzel ("Os Crimes de Snowtown" e "Macbeth: Ambição e Guerra") e estreia no Brasil no dia 19 de janeiro.

