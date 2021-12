"As Tartarugas Ninja" voltam à ação nos cinemas dos EUA

As tartarugas mais famosas da ficção reapareceram nos cinemas americanos nesta sexta-feira (8) após quase 25 de ausência, com um longa-metragem da Paramount Pictures produzido por Michael Bay e com Megan Fox entre os protagonistas.

O filme "As Tartarugas Ninja" reconta a história dos personagens dos quadrinhos criados por Peter Laird e Kevin Eastman desde a origem e os situa no centro de uma trama orquestrada por um grupo mafioso que tenta tomar o controle de Nova York.

Junto com Megan Fox, que volta a trabalhar com Bay após a polêmica saída de "Transformers", está o comediante Will Arnett e William Fichtner. Jonathan Liebesman ("Invasão do Mundo: Batalha de Los Angeles") dirigiu o longa, que pretende superar no fim de semana a bem-sucedida produção da Marvel "Guardiões da Galáxia".

"No Olho do Tornado"

Espetáculo visual é o que busca "No Olho do Tornado", filme que retoma o espírito de "Twister" (1996) e segue os passos de caçadores de tempestades na tentativa por documentar uma incomum presença de tornados que ameaça a cidade de Silverton. Richard Armitage, um dos principais atores de "O Hobbit", lidera o elenco deste filme de ficção científica dirigido por quem fora o ajudante de direção de James Cameron em "Avatar" (2009).

"Step Up"

Muito movimento é o que propõe a mais recente entrega da franquia repleta de danças "Step Up", que retorna com "Steup Up All In". Desta vez, a ação se passa em Las Vegas, onde os protagonistas se enfrentam em um desafio que pode definir o futuro. Ryan Guzman e Briana Evigan estão no elenco.

"A 100 Passos de Um Sonho"

A tensão passa da pista de dança à mesa em "A 100 Passos de Um Sonho", filme liderado pela ganhadora de um Oscar Helen Mirren. O longa é ambientado na França e apresenta ao espectador um menu carregado de tensão e comédia gerados pelo enfrentamento entre a proprietária de um prestigiado restaurante e uma família indiana que decide abrir o próprio negócio de comidas muito perto dali. Lasse Hallstrom, diretor de "Regras da Vida" (1999), dirigiu o filme.

"About Alex"

Entre as novidades do fim de semana está também "About Alex", um drama que gira em torno de um grupo de amigos que volta a se reunir depois que um deles tenta se matar. O reencontro reabrirá assuntos que ficaram esquecidos. Jason Ritter, Aubrey Plaza, Maggie Grace e Max Minghella participam do filme.

