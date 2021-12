As dimensões do trabalho aproximam obras distintas no Olhar de Cinema

É curioso notar como, dentro de um festival de programação extensa como no Olhar de Cinema, filmes tão díspares e de geografias distintas conseguem conversar entre si. É o caso do filme belga “No Salão Jolie”, dirigido por Rosine Mbakam, que faz um belo par com o longa brasileiro “Estou me Guardando para Quando o Carnaval Chegar”, de Marcelo Gomes. A questão do trabalho permeia ambos os filmes, mas os resultados são distintos.

No caso do filme brasileiro, Gomes retorna a um lugar que visitava com seu pai na infância, a cidade de Toritama, no agreste de Pernambuco. Hoje, a cidade é um grande pólo de produção de jeans – 20% de toda a produção nacional de jeans provém de lá. O filme começa como um confronto de memórias porque o cotidiano da cidade de agora é totalmente diferente daquele que Gomes tem na recordação.

Entrevistando e estabelecendo contato com os moradores da cidade, o filme descobre uma rede de trabalho, em diversas escalas, em torno da confecção de jeans, ou do ouro azul, como chamam. E eles trabalham bastante. Muitos descobriram que ser seus próprios patrões é a melhor das vantagens e criaram suas próprias oficinas.

O filme observa tal particularidade e acaba montando um retrato cruel – sem nenhum tipo de alarmismo – sobre um processo de capitalismo brutal que já foi introjetado no imaginário daquelas pessoas. Elas vivem, literalmente, trabalhando, jornadas que se estendem pela manhã, tarde e noite, feriados e finais de semana, e estão satisfeitos com isso. As pessoas pensam no lucro financeiro que a produção de jeans oferece e se lançam com ambição ao trabalho.

O filme consegue estabelecer algum contraponto ao entrevistar pessoas que recusam esse tipo de trabalho auto exploratório, como um velho vaqueiro que segue sua vida simples. No entanto, ele é uma exceção; em sua maioria, a população de Toritama não descansa. Seu único momento de lazer é o Carnaval. Nessa época do ano, a cidade se torna fantasma porque muitos viajam. É o descanso a que se permitem uma vez ao ano.

A câmera e a voz de Gomes – o diretor narra em off constantemente – conseguem ser ao mesmo tempo crítica e melancólica no registro de uma cidade que definitivamente não é mais a mesma que ele conheceu quando criança. Não há julgamento moral sobre as escolhas feitas, talvez em alguns momentos se tenta questioná-las, mas sem incisão. O filme se entrega à escolha que os próprios moradores fazem, não sem uma ponta de tristeza.

Lugar de resistência

"No Salão Jolie" é dirigido por Rosine Mbakam

O trabalho também tem presença central em “No Salão Jolie”. Filmado todo dentro de um salão de beleza, o espaço se torna foco de resistência: Sabine é de Camarões e mora ilegalmente na Bélgica onde tem seu próprio negócio. Basicamente, sua clientela é de mulheres negras e a maior procura é pelo trançado de cabelo, uma especialidade da cabeleireira.

A diretora Rosine Mbakam, ela também de Camarões, investiga esse microcosmo que é lugar de sustento, mas também espaço de encontro, afetos, sororidade. Logo na primeira cena do filme, Mbakam está filmando o salão do lado de fora quando alguns rapazes passam por ela e tentam atrapalhar as filmagens; Sabine, de pronto, pede que a cineasta entre no salão porque dali de fora ela não terá sossego. Ela obedece e até o final do filme sua câmera não irá sair de dentro do salão.

Esse movimento é revelador de um gesto de acolhimento – a comunhão entre realizadora e documentada é plena. O salão tem apenas 8m2, mas engrandece enquanto esse lugar em que os afetos se revigoram. Para uma imigrante africana na Europa Ocidental isso é ainda mais forte enquanto espaço gestado para ser refúgio, além de ganha pão.

O filme fricciona muito sutilmente questões de ordem social que permeiam a simples presença daquele lugar, especialmente a partir da relação que se estabelece entre o dentro e o fora do salão e, consequentemente, do quadro. Vemos as pessoas que passam pelos corredores – estamos em uma espécie de galeria com demais outros estabelecimentos, num bairro africano na periferia de Bruxelas – e no próprio discurso de Sabine existe certa bronca dos brancos que passam e observam aquele lugar com algum tipo de curiosidade exótica.

Em outro momento, a presença da polícia nos corredores sugere alguma ação de vistoria, colocando em suspensão o destino das atividades de Sabine. O cotidiano no Salão Jolie é permeado por esses tensionamentos constantes, mas segue como foco de obstinação por uma vivência possível e partilhada.

