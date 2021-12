'As Boas Maneiras' aposta em fábula de horror sobre amor e maternidade

O cinema de gênero feito no Brasil ganha novos e refrescantes ares com o mais novo longa da dupla Juliana Rojas e Marco Dutra. “As Boas Maneiras” é um trunfo de maturidade cinematográfica que perpassa pelas marcas do horror e do filme musical para contar uma história sólida sobre maternidade e cumplicidade.

E é o filme de abertura do Panorama Internacional Coisa de Cinema, que começa nesta quarta-feira, 8. O filme ocupa três salas do Espaço Itaú Glauber Rocha, com sessões às 20h e entrada gratuita – os ingressos podem ser retirados na bilheteria do cinema a partir das 17h.

“As Boas Maneiras” venceu o Troféu Redentor de melhor filme no Festival do Rio, tendo estreado mundialmente no prestigiado Festival de Locarno, na Suíça, de onde saiu com o prêmio especial do júri. Circulando por inúmeros festivais dentro e fora do Brasil, é a vez de aportar em Salvador.

“O Panorama é um festival em que eu fui com meu primeiro longa [“Trabalhar Cansa”], e é muito especial exibir nossos filmes em Salvador e Cachoeira. É muito bonito agora poder abrir o festival que destaca primeiros filmes na competição. Estamos muito ansiosos até porque os debates são muito legais”, confidenciou a diretora Juliana Rojas.

A trama se desenrola a partir do encontro de duas mulheres. Clara (Isabél Zuaa) está em busca de emprego e vai parar no enorme apartamento em que Ana (Marjorie Estiano), grávida e solteira, mora sozinha. Aos poucos, ela vai notando comportamentos estranhos de sua patroa, desde as crises de sonambulismo e até mesmo o estranho gosto por carne crua.

Domínio do gênero

O filme vai trabalhar uma série de camadas e desdobramentos que surgem do encontro entre as suas personagens. De início, ficam evidentes questões de classe, raça e poder aquisitivo, mas muito rapidamente o filme adentra por outras searas pouco previsíveis e levam ao cabo a capacidade do cinema de horror em agregar outras temáticas e assuntos.

É muito fascinante, para além de toda a atmosfera em torno do horror e do suspense criadas aqui, ensaiada mais cautelosamente na primeira metade do filme – e que ganha mais força na segunda –, perceber como o longa também constrói, com muito cuidado, a relação entre as duas mulheres, presas cada qual em sua solidão.

O filme coloca o mesmo peso sobre as duas realidades que se entrecruzam, e faz surgir dali um inusitado estreitamento de laços. Clara tem uma senhoria para quem trabalhava, e o filme sugere um ambiente não muito agradável e mesmo de exploração; por outro lado, Ana aos poucos revela seu passado recente, e todo o luxo no qual ela vive só demonstra como ela mascara o distanciamento e o desprezo que sofre da família abastada.

Marjorie Estiano talvez nunca esteve tão bem em um papel que lhe exige tantas nuances, e Isabél Zuaa (vista recentemente em “Joaquim”, de Marcelo Gomes) também sustenta com toda energia uma personagem que se vê diante de tantos desafios.

Com isso, o filme consegue fazer belos comentários e defesas sobre a força da maternidade e da cumplicidade que se ergue de uma relação entremeada pelo bizarro e pela estranheza. O toque do horror permeia todo o filme, em um crescendo tão bem elaborado – por que sustentado por personagens e conflitos muito sólidos – até se revelar de vez, sem subterfúgios, da metade em diante.

“O horror é um gênero muito livre, isso que é bonito nele. Ele pode ser musical e comédia, como o “Rock Horror Picture Show”, ou pode ser super perturbador”, comentou Rojas em debate realizado na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. “Esse é um filme de fantasia, de horror, de amor, musical, é um filme de muitas coisas e a gente quis brincar com isso”, definiu a diretora.

A defesa do horror

“As Boas Maneiras” pode até ser para muita gente um filme inusitado, uma trama de horror que concentra tantas questões. Mas quem acompanha a carreira dos dois cineastas – e que já percebeu o crescimento dos bons filmes de gênero feitos no Brasil nos últimos anos –, notou ser este um campo de atuação que tem rendido frutos muito positivos no cinema brasileiro.

Passando pelo longa-metragem que Rojas e Dutra dirigiram juntos, o já citado “Trabalhar Cansa”, e pela extensa e aclamada carreira com os curtas que fizeram juntos ou separados, vale lembrar que ambos já assinaram seus longas solo; ele com “Quando Eu Era Vivo” e ela com “Sinfonia da Necrópole”. Mas estiveram sempre muito próximos um do outro – além de outros profissionais, eles fazem parte do coletivo Filmes do Caixote.

“As Boas Maneiras” é um desdobramento natural dessa união e a atração pelo cinema de gênero, que tem ganhado toques de reinvenção e experimentação nos últimos tempos, no Brasil inclusive.

“Nós dois somos de uma geração que cresceu indo nas videolocadoras e sempre tem as prateleiras do horror, do musical, da animação. Já os filmes nacionais eram segregados, eram do gênero ‘nacional’. E isso é algo completamente sem sentido”, conta o diretor Marco Dutra.

Segundo ele, havia um pensamento muito retrógrado em relação ao cinema de gênero aqui. “Isso parecia prevenir os filmes nacionais de trabalharem lógicas e ferramentas de dramaturgia que outros países usavam e que, de alguma maneira, a gente não podia acessar, porque a gente não sabia, não era bom o suficiente. Mas desculpa, a gente pode e é bom o suficiente para fazer o que quiser”, defende o cineasta. “Nós dois conhecíamos as ferramentas e já que a gente gostava, por que não fazer?”, questiona.

Esse ímpeto e vontade, compartilhados por tantos outros realizadores, têm transformado o cenário do cinema de gênero no país. Talvez “As Boas Maneiras” seja um ápice recente desse movimento que certamente ainda frutificará muitos nos próximos anos.

