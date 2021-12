Ary Fontoura dará vida a Lula em filme sobre a Lava Jato

O ator Ary Fontoura, 83 anos, será o responsável por interpretar o ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva no filme "Polícia Federal - A Lei é Para Todos", que mostra os bastidores da Operação Lava Jato.

Segundo a coluna de Mônica Bergamo, da "Folha de São Paulo", a escalação foi confirmada na manhã desta segunda-feira, 21, por Ricardo Lima, da produtora "Artelux", responsável pelas filmagens da obra em Curitiba.

Ary Fontoura atuará no roteiro do filme durante a 24ª fase da Lava Jato, quando Lula foi levado para depor na Polícia Federal por condução coercitiva, em março do ano de 2016

Dirigido por Marcelo Antunez e produzido por Tomislav Blazic, o longa tem previsão de estreia nos cinemas em maio de 2017. Flávia Alessandra, Érika Mialik Marena e Antonio Calonni também estão no elenco. As datas das gravações de Ary ainda não foram definidas.

