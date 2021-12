O ator Arnold Schwarzenegger se vestiu como o personagem de O Exterminador do Futuro e pregou uma peça nos visitantes do museu de cera Madame Tussauds de West Hollywood. Quando as pessoas tiravam foto, o ator se mexia e dava um susto.

A ação foi uma boa causa. Arnold Schwarzenegger e a plataforma de angariação de fundos Omaze vão oferecer a chance de um fã assistir à estreia de Terminator Genisys. Para isso, precisará doar, no mínimo, US$ 10 para a Schwarzenegger After-School All-Stars.

Confira o vídeo da pegadinha:

Da redação Arnold Schwarzenegger faz pegadinha com fãs

