Arnaldo Antunes grava clipe para trilha sonora de A Busca

O cantor Arnaldo Antunes gravou o clipe "Olha pra mim" para a trilha sonora do filme A Busca, estrelado pelo ator Wagner Moura. A gravação marca a estreia de Brás Moreau Antunes, filho de Arnaldo, como ator.

O filme narra a história do personagem Theo (Wagner Moura), que parte em busca do filho desaparecido. Com direção de Luciano Moura, o longa ganhou o prêmio de melhor filne pelo júri popular no Festival do Rio 2012.

Confira o clipe:

<VIDEO ID=1311056/>

