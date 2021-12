"Argo" vence o Bafta e reforça favoritismo ao Oscar

O Bafta, prêmio da Academia Britânica de Artes da Televisão e do Cinema, consagrou na noite deste domingo, 10, o filme "Argo" , de Ben Affleck . O thriller político, que mostra o resgate de seis diplomatas norte-americanos em Teerã, pouco depois da Revolução Iraniana, vem arrebatando prêmios e é um dos favoritos ao Oscar . Affleck ainda faturou o prêmio de direção.

Nas outras categorias os destaques foram "007 - Operação Skyfall" , nova aventura do agente James Bond , que superou o musical "Os Miseráveis" e ficou com o prêmio Bafta de melhor filme britânico , e o ator Daniel Day-Lewis , premiado com o troféu de melhor ator por "Lincoln".

