"Argo", novo filme de Ben Affleck, bate longa com Tom Hanks

O aclamado drama passado no Irã "Argo" liderou as bilheterias neste final de semana nos Estados Unidos e Canadá, arrecadando 12,4 milhões de dólares.

"Argo," dirigido e estrelado por Ben Affleck, desbancou a ficção científica "Cloud Atlas", que também ficou atrás da animação "Hotel Transilvânia", de apelo especial na época do Dia das Bruxas.

"Cloud Atlas," estrelado por Tom Hanks e Halle Berry, rendeu 9,4 milhões de dólares de sexta a domingo, e "Hotel Transilvânia" fez 9,5 milhões, de acordo com estimativas dos estúdios.

"Argo" subiu para o topo do ranking depois de duas semanas na segunda colocação, ajudado pelas resenhas entusiasmadas e pelas plateias que elogiam a história de uma missão para resgatar empregados do governo dos EUA no Irã em 1979, ano da Revolução Islâmica.

