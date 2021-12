'Argo' e 'Os Miseráveis' são os destaques do Globo de Ouro

Os filmes 'Argo', dirigido por Ben Affleck e 'Os Miseráveis', musical adaptado sobre os revolucionários franceses foram os grandes ganhadores da 70ª edição do Globo de Ouro, que aconteceu no último domingo, 13, em Los Angeles. 'Argo' foi classificado como o melhor filme dramático e melhor diretor, as principais categoriaa da premiação anual de Hollywood, já 'Os Miseráveis', conquistou três prêmios, o de melhor musical, melhor ator de comédia ou musical, para Hugh Jackman, e melhor atriz coadjuvante de comédia ou musical, para Anne Hathaway.

O prêmio, que não se limita somente a produção cinematográfica, avalia também os programas de televisão. Nessa categoria, a série "Homeland", foi eleita a melhor série dramática e com prêmios para seus dois protagonistas. "Girls" também foi premiada com o título de melhor série cômica e com prêmio pela atuação de Lena Dunham, criadora do seriado. A cantora britânia Adele foi a ganhadora na categoria canção original com 'Skyfall', tema do filme 'OO7: Operação Skyfall'.

Confira a lista completa das obras premiadas:

Cinema



Melhor Filme (Drama)

Argo

Melhor Filme (Comédia/Musical)

Os Miseráveis



Melhor Diretor

Ben Affleck, por Argo



Melhor Ator (Drama)

Daniel Day-Lewis, por Lincoln



Melhor Atriz (Drama)

Jessica Chastain, por A Hora Mais Escura



Melhor Ator Coadjuvante

Christoph Waltz, por Django Livre

Melhor Atriz Coadjuvante

Anne Hathaway, por Os Miseráveis



Melhor Atriz (Comédia/Musical)

Jennifer Lawrence, por O Lado Bom da Vida



Melhor Ator (Comédia/Musical)

Hugh Jackman, por Os Miseráveis



Melhor Trilha Sonora Original

As Aventuras de Pi



Melhor Canção Original

Skyfall, de Adele para 007 - Operação Skyfall



Melhor Roteiro

Quentin Tarantino, por Django Livre



Melhor Filme em Língua Estrangeira

Amor (Áustria)



Melhor Animação

Valente



TV



Melhor Série (Drama)

Homeland



Melhor Série (Comédia/Musical)

Girls



Melhor Minissérie ou Filme para Televisão

Game Change



Melhor Atriz Coadjuvante em Minisséries

Maggie Smith, por Downton Abbey



Melhor Atriz em Minisséries

Julianne Moore, por Game Change



Melhor Ator em Série (Drama)

Damian Lewis, por Homeland



Melhor Ator em Minisséries

Kevin Costner, por Hatfields & McCoys



Melhor Ator Coadjuvante em Minisséries

Ed Harris, por Game Change



Melhor Ator em Série (Comédia/Musical)

Don Cheadle, por House of Lies



Melhor Atriz em Série (Drama)

Claire Danes, por Homeland



Melhor Atriz em Série (Musical/Comédia)

Lena Dunham, por Girls

