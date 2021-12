O curta "35 e Solteira" (35 and Single), da cineasta argentina Paula Schargorodsky, é um daqueles fenômenos que brotam na internet todos os dias. Conta a vida amorosa de Paula em pouco mais de 7 minutos e já passou das 600 mil visualizações apenas no YouTube.

Solteira aos 35 anos, obviamente, a argentina decidiu começar a gravar o vídeo depois de terminar um namoro em 2002 com um violinista uruguaio. Passou a filmar toda sua vida e, ainda solteira, decidiu transformar tudo no curta.

O curta saiu no portal do jornal americano The New York Times, no YouTube e em vários outros portais, transformando Paula numa espécie de porta-voz das mulheres que escolhem não casar.

Veja o vídeo

Da Redação Argentina conta sua vida amorosa em vídeo e é sucesso na web

