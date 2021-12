O filme Aquarius, que foi aplaudido de pé em Cannes e tem Sônia Braga como protagonista, ganhou o primeiro trailer. Confira:

Da redação Aquarius, com Sônia Braga, ganha trailer

Em Aquarius, Clara (Sonia Braga) tem 65 anos, é jornalista aposentada, viúva e mãe de três adultos. Ela mora em um apartamento localizado na Av. Boa Viagem, no Recife, onde criou seus filhos e viveu boa parte de sua vida. Interessada em construir um novo prédio no espaço, os responsáveis por uma construtora conseguiram adquirir quase todos os apartamentos do prédio, menos o dela. Por mais que tenha deixado bem claro que não pretende vendê-lo, Clara sofre todo tipo de assédio e ameaça para que mude de ideia.

A direção é de Kleber Mendonça Filho (O Som ao Redor). O filme está previsto para ser lançado no dia 1º de setembro.

