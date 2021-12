Aquarius, Chatô e mais 14 filmes disputam vaga no Oscar

O Ministério da Cultura divulgou nesta segunda-feira, 5, os 16 filmes nacionais que vão concorrer a uma vaga pelo Brasil para disputar uma indicação do Oscar de Melhor Filme Estrangeiro em 2017. São eles:

A Despedida, de Marcelo Galvão

Mais Forte que o mundo, de Afonso Poyart

O outro lado do paraíso, de André Ristum

Pequeno segredo, de David Schurmann

Chatô - O rei do Brasil, de Guilherme Fontes

Uma loucura de mulher, de Marcus Ligocki Júnior

Aquarius, de Kleber Mendonça Filho

Nise - O coração da loucura, de Roberto Berliner

Vidas partidas, de Marcos Schetchman

O começo da vida, de Estela Renner

Menino 23: Infâncias perdidas no Brasil, de José Belisario Cabo Penna Franca

Tudo que aprendemos juntos, de Sérgio Machado

Campo Grande, de Sandra Kogut

A bruta flor do querer, de Andradina Azevedo e Dida Andrade

Até que a casa caia, de Mauro Giuntini

O roubo da taça, de Caito Ortiz.

O nome do filme que vai representar o Brasil na corrida por uma indicação ao Oscar será conhecido no dia 12 de setembro. "A escolha da película é realizada por uma comissão nomeada pelo MinC especialmente para esse fim, composta por integrantes de "currículos robustos de diversas partes do Brasil" e que "integram diversas etapas da cadeia produtiva do audiovisual", explicou o secretário do Audiovisual do Ministério da Cultura, Alfredo Bertini.

adblock ativo