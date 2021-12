A superprodução "Êxodo: Deuses e Reis", do diretor Ridley Scott, foi retirada da programação de várias salas de cinema no Marrocos. O filme sobre Moisés e sua fuga do Egito, protagonizado por Christian Bale.

Assim como aconteceu no Egito, onde as autoridades consideraram que a produção conta uma história "distorcida", o longa foi retirado de cartaz poucas horas depois do anúncio dos horários das sessões no Marrocos, segundo o site do jornal "Yabiladi".

A direção da sala Imax Morocco Mall anunciou na quarta-feira (25), em sua página no Facebook, o início da projeção de "Êxodo: Deuses e Reis", mas em seguida assinalou que cancelava sua exibição, sem dar detalhe algum sobre esta decisão.

O Centro Cinematográfico Marroquino (CCM), encarregado de outorgar as autorizações às salas de cinema sobre os filmes estrangeiros projetados no país, ainda não se expressou oficialmente sobre este assunto.

Na tradição muçulmana, e embora não apareça assinalado no Corão, não se permite a representação icônica de Deus, Maomé ou dos profetas.

Assista ao trailer de "Êxodo: Deuses e Reis":

AFP Após Egito, "Êxodo" é retirado de cartaz no Marrocos

adblock ativo