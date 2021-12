Após 25 anos da estreia, fãs aguardam ansiosos por 'O Rei Leão'

Mesmo depois de 25 anos da estreia de 'O Rei Leão', a animação da Disney ainda tem um público fiel, que pode até ter se tornado adulto, mas que carrega dentro de si um pedacinho de sua infância quando se trata da produção.

A paixão pode ser tanta que só assistir o filme não é suficiente. Tato Rezedá, de 22 anos, decidiu marcar a pele para sempre com a célebre frase do idioma africano suaíle, Hakuna Matata, que significa 'sem problemas' ou 'não se preocupe' .

“Eu gosto muito de tatuagem, tenho várias. Há cerca de dois anos, eu me peguei pensando em fazer uma tatuagem que me remetesse a um momento bom da minha vida e, como eu tenho uma relação muito intensa com o filme, resolvi fazer uma Hakuna Matata no antebraço”, conta ele.

Tatuagem remete à relação entre o fã e o filme

Muitas crianças podem enjoar de coisas que deixam de ser novidade para elas, mas com Tato foi diferente. Ele assistia o filme todos os dias e continua relembrando a história até hoje. “Minha prima tinha uma fita VHS de 'O Rei Leão' e minha vó tinha um aparelho, nós assistíamos juntos”.

E mesmo depois de tanto tempo, nada mudou para ele. “Quando eu assisto é sempre aquela mesma intensidade, falando junto, cantando as músicas e é sempre muito bom assistir”, diz.

Outro que teve a infância marcada pela animação foi Wallace Cardozo, 21 anos, que ainda se emociona com a história. "Eu sempre gostei muito de animação desde pequeno, e 'O Rei Leão' era o que mais me encantava. Era um filme que assistia toda semana e sabia todas as falas. A forma como a história se desenvolve mexe muito comigo até hoje. Depois de ter visto centenas de vezes, eu ainda me emociono muito", destaca Wallace.

Por enquanto, ele não tem tatuagem temática, mas pretende fazer uma frase de um dos personagens. No entanto, Wallace tem diversos objetos do filme. "Eu tenho um boneco de pelúcia que dorme comigo, um quadro, a capa do meu celular, todos os meus papéis de parede do celular e computador, uma camisa e outras coisas”.

Wallace Cardozo tem uma coleção de objetos de Rei Leão

Mesmo com a coleção, ele ainda tem sonhos a realizar. “Meu grande sonho é ver o espetáculo musical da Broadway. Eu vejo vídeos no YouTube e fico emocionadíssimo. Quero também ter os livros originais, porque tem histórias que não aparecem nos filmes", ressalta Wallace.

Quando se trata do enredo, o fã acrescenta que não há nada a ser modificado."Eu não mudaria absolutamente nada na história, ela é perfeita! Tem várias lições e é uma coisa que faz parte de quem eu sou, fez parte de toda a minha infância, adolescência e agora da fase adulta".

As expectativas são grandes e algumas cenas são bastante esperadas pelo admirador da saga de SImba. "Estou ansioso pra ver como serão as novas dublagens, acho que vou ter um certa dificuldade para me adaptar, porque eu assisto há muitos anos com a mesma dublagem. Também estou muito ansioso pela cena do combate final, quero saber como vai ser. Acho que eu vou gostar muito e chorar bastante", diz.

Já Tato espera que sua animação preferida realmente ganhe vida e que não haja mudanças no roteiro. “Eu espero fidelidade, que ele siga à risca o original e, obviamente, um efeito gráfico muito bom”

As opiniões podem ficar divididas quando se trata de assistir o filme na estreia. “Apesar de ser muito fã do filme, eu não gosto muito de assistir filmes em estreia ou pré-estreia, porque eu não curto muito cinema cheio, muita movimentação, eu acabo perdendo um pouco a concentração e desviando o foco do filme. Mas eu acredito que vou um pouco depois da estreia, uns dois ou três dias depois”, diz Tato.

Já Wallace garantiu ingresso para a sessão de pré-estreia, exibida na madrugada desta quinta-feira, 18. Tanto os antigos quanto os novos fãs já podem conferir O Rei Leão nos cinemas em Salvador. Confira os horários disponíveis aqui no Cineinsite.

Natália Figueiredo* | Fotos: Arquivo Pessoal Após 25 anos da estreia, fãs aguardam ansiosos por 'O Rei Leão'

*Sob orientação da editora Maiara Lopes

