A dupla Will Smith e Martin Lawrence retorna aos cinemas como Mike Lowrey e Marcus Burnett em Bad Boys for Life. Após 16 anos do lançamento de Bad Boys II, a Sony divulgou o primeiro trailer da nova produção nesta quarta-feira, 4. (Confira o trailer abaixo)

O elenco do terceiro filme também conta com Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig, Charles Melton, Jacob Scipio e Paola Nunez. Explosões, perseguições policiais, tiros, e também, muitas cenas de comédia marcam o retorno da dupla.

Dirigido por Michael Bay, o primeiro filme, lançado em 1995 arrecadou $141 milhões. A sequência que saiu em 2003 teve arrecadação mundial de $272 milhões. Bad Boys For Life estreia nos cinemas em 17 de fevereiro de 2020.

Da Redação Após 16 anos, nova sequência de Bad Boys ganha trailer

