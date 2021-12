Ao Cair da Noite funciona como filme de suspense

Depois do ótimo Corra! ter sido lançado nos cinemas este ano, mais um belo exemplar de filme de suspense/terror chegou ao circuito comercial brasileiro, alavancando o gênero. Ao Cair da Noite é um filme anticlimático que trabalha com muitas sugestões e pouca informação contextual, mais interessado em estabelecer atmosfera de apreensão e medo.

A história pode até ser clichê: uma doença contaminou a raça humana e os poucos sobreviventes vivem como em estado de sítio. Conhecemos uma família que vive numa casa no meio da floresta, reclusa e atenta a qualquer sinal de perigo, seja dos contaminados, seja de outras pessoas que porventura queiram roubar comida ou lhes fazer algum mal.

Paul (Joel Edgerton) cuida com muita determinação e coragem para cuidar da esposa (Carmen Ejogo) e do filho adolescente Travis (Kelvin Harrison Jr.) e não deixar que nenhuma ameaça se aproxime da casa.

O filme, no entanto, é uma fuga bem-vinda a uma trama mais clássica que suporia a explicação de como surgiu a epidemia, o que de fato ela provoca, tornando o longa um bom exemplar de narrativa pós-apocalíptica e de luta pela sobrevivência sem cair nos lugares-comuns do subgênero.

Pois o jovem cineasta Trey Edwards Shults prefere nos apresentar um ambiente já repleto de mistérios sendo posto em xeque quando esta família acolhe outras pessoas na casa. O filme recusa qualquer tipo de elucidação do que está por trás da doença, preferindo focar nas tensões e inseguranças que surgem quando este grupo se torna maior.

Subtextos

Como se não bastasse, o filme ainda consegue investir em alguns subtextos que circundam a relação entre os personagens. É o caso do interesse sexual do jovem Travis que, entrando na puberdade, passa a olhar com outros interesses para a mulher que acabou de ser acolhida no grupo, Kim (Riley Keough).

Ela está acompanhada de seu filho pequeno e do marido, que logo no início do filme precisa ganhar a confiança de Paul para que eles possam conviver juntos e impedir o risco de serem contaminados ou morrerem de fome. Mas a relação entre os dois homens também ganha status de confronto que subtende uma disputa de poder naquele ambiente.

Tudo isso acontece enquanto estranhos eventos passam a ocorrer especialmente a partir de perigos que parecem vir da escuridão da floresta a cercar a casa e mexer com as convicções dos personagens.

No fundo, Ao Cair da Noite pretende estudar o comportamento das pessoas diante da necessidade de manter o controle e a sobrevivência em situações de alerta constante e perigo iminente. E o filme oferece isso através de uma narrativa não convencional e com momentos inspiradores de tensão e suspense.

