Anti-herói brasileiro caça corruptos em trailer de 'O Doutrinador'

Baseado nas HQs de Luciano Cunha, que estão em publicação desde 2014, foi divulgado nesta sexta-feira, 19, o novo trailer de 'O Doutrinador'. O anti-herói que é uma criação 100% brasileira, é inspirada por revoltas populares e pela busca de justiça contra corrupção.

No trailer, o anti-herói brasileiro que é interpretado por Kiko Pissolato, persegue políticos corruptos e fazendo justiça com as próprias mãos.

O elenco ainda conta com Eduardo Moscovis, Marília Gabriela, Helena Ranaldi, Tainá Medina, Samuel de Assis e Tuca Andrada, além de direção de Gustavo Bonafé.

O Doutrinador chega aos cinemas em 1º de novembro.

Confira o trailer:

