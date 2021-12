O suspense "Antes de Dormir", estrelado por Nicole Kidman, ganhou novo trailer legendado no Brasil.

Baseado no best-seller homônimo do inglês S.J. Watson (editora Record), o longa é um dos mais aguardados do momento.

A trama conta a história de Christine uma mulher que, após sofrer um misterioso acidente, acorda todos os dias sem memória. Encorajada por um médico, ela passa a escrever um diário para ajudá-la a reconstruir sua vida. É quando aos poucos ela começa a relembrar o que aconteceu no passado.

Além de Nicole, o filme ainda traz no elenco Colin Firth, como o marido Ben, e Mark Strong, no papel do médico.

A produção tem direção de Rowan Joffe e deve chegar aos cinemas brasileiros em novembro, cerca de dois meses depois da estreia mundial, na Inglaterra, em 5 de setembro.



Assista ao trailer de "Antes de Dormir":

Da Redação "Antes de Dormir" ganha trailer legendado no Brasil

