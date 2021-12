Ansel Elgort surpreende fãs brasileiros em cinema

No último sábado, 22, Ansel Elgort chegou ao Brasil para participar de eventos de divulgação de seu novo filme, Em Ritmo de Fuga (Baby Driver, no título original), que estreia na próxima quinta-feira, 27. Durante uma sessão do filme para convidados na noite do último domingo, 24, o ator surpreendeu os espectadores. O próprio Elgort contou sobre a surpresa em seu Instagram:

"Muito divertido! Surpreendi este cinema no Brasil durante uma sessão para convidados de 'Em Ritmo de Fuga'. Eu sentei na plateia usando um capuz, ninguém sabia quem eu era. Então a mulher no microfone pediu para um voluntário pegar um nome em um chapéu, e a pessoa sorteada iria conhecer Ansel. Eu levantei minha mão. Infelizmente, ela gritou meu nome antes que eu pudesse descer e surpreender todo mundo, mas, ainda assim, foi épico! Depois disso todos nós tiramos fotos juntos. Em vez de um vencedor, houve 200!", disse o ator na legenda de um vídeo no Instagram.

adblock ativo