'Annabelle 2: A Criação do Mal' tem venda antecipada de ingressos

Os ingressos antecipados para o filme de terror "Annabelle 2: A Criação do Mal" já estão disponíveis. Os fãs podem adquirir os bilhetes no site da rede Uci Orient, nos caixas de autoatendimento e nos balcões de ingressos. O longa, que estreia na próxima quinta-feira, 17, será exibido nas salas de cinema dos shoppings Barra, Paralela e Shopping da Bahia, em Salvador.

O filme acompanha a história de um jovem casal que espera a chegada da primeira filha. Animados com o bebê, eles compram uma boneca para a criança. No entanto, a casa é invadida por membros de uma seita que violenta o casal. A boneca incorpora uma entidade do mal.

>> Sinopse

Anos após a trágica morte de sua filha, um habilidoso artesão de bonecas e sua esposa decidem, por caridade, acolher em sua casa uma freira e dezenas de meninas desalojadas de um orfanato. Atormentado pelas lembranças traumáticas, o casal ainda precisa lidar com um amendrontador demônio do passado: Annabelle, criação do artesão.

>> Ficha Técnica

Annabelle 2 – A Criação do Mal (Annabelle: Creation, Estados Unidos, 2017)

Dirigido por: David F. Sandberg.

Gênero: Terror.

Elenco: Stephanie Sigman, Anthony LaPaglia, Miranda Otto, Alicia Vela-Bailey, Talitha Bateman, Lulu Wilson, Philippa Coulthard.

Censura: 12 anos

