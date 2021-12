"Animais Fantásticos" tem trailer divulgado; veja

Foi divulgado, na manhã terça-feira, 15, o primeiro trailer do filme "Animais Fantásticos e Onde Habitam", derivado de Harry Potter. O longa, que é baseado no livro homônimo da escritora J.K. Rowling, tem estreia nas telonas brasileiras prevista para 17 de novembro de 2016.

Ambientado na Nova York de 1926, "Animais Fantásticos" conta a história do magizoologista Newt Scamander, interpretado pelo vencedor do Oscar Eddie Redmayne ("A Teoria de Tudo"). Ele é um estudioso de criaturas magias, que guarda em uma antiga pasta habitats expansíveis de uma gigantesca coleção de animais fantásticos ameaçados de extinção.

O clímax do filme acontece quando as criaturas de Scamander fogem da pasta e saem pelos ares da "Big Apple", ameaçando a exposição do mundo mágico.

"Animais Fantásticos e Onde Habitam" é a estreia da escritora da saga Harry Potter como roteirista e contará com David Yates na direção. Ele dirigiu os quatro últimos filmes do bruxinho mais conhecido do mundo.

Também fazem parte do elenco do filme Atherine Waterston ("Vício Inerente") como Tina, Alison Sudol ("Transparent") vive Queenie Goldstein, Ezra Miller ("As Vantagens de Ser Invisível") dá vida à personagem Credence e Colin Farrell ("True Detective") interpreta Graves.

Assista o trailer:

adblock ativo