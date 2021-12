Animais Fantásticos e Onde Habitam serão 5 filmes

A escritora J.K. Rowling revelou nesta quinta-feira, 13, que Animais Fantásticos e Onde Habitam terão cinco filmes, não uma trilogia, como era planejada. O primeiro filme será lançado dia 17 de novembro e tem direção de David Yates.

No filme, o excêntrico magizoologista Newt Scamander (Eddie Redmayne) chega à cidade de Nova York com sua maleta, um objeto mágico onde ele carrega uma coleção de fantásticos animais do mundo da magia que coletou durante as suas viagens. Em meio a comunidade bruxa norte-america que teme muito mais a exposição aos trouxas do que os ingleses, Newt precisará usar suas habilidades e conhecimentos para capturar uma variedade de criaturas que acabam saindo da sua maleta.

As continuações têm estreias previstas para 2018 e 2020. Os outros dois filmes para encerrar os cinco, ainda não têm data.

