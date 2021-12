Animação "The Croods" lidera bilheterias nos EUA e Canadá

A animação The Croods, que conta a história de uma família pré-histórica em busca de um novo lar, estreou no topo das bilheterias nos Estados Unidos e no Canadá arrecadando 44,7 milhões de dólares neste fim de semana.

O filme em 3D da Dreamworks, criadora dos sucessos Shrek e Madagascar, destronou Oz, Mágico e Poderoso, que caiu para a terceira colocação, após acumular 22 milhões de dólares durante seu terceiro fim de semana, de acordo com estimativas do estúdio divulgadas neste domingo.

Entre os dois filmes familiares, o suspense Olympus Has Fallen, sobre uma Casa Branca sob ataque terrorista, somou 30,5 milhões de dólares de sexta-feira a domingo.

