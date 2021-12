Animação infantil sobre indígena brasileira e Amazônia ganha trailer teaser oficial

A Paris Filmes divulgou nesta terça-feira, 17, o trailer teaser e o pôster oficial de “Ainbo – A Guerreira da Amazônia” (Ainbo – Spirit of the Amazon). A estreia nacional está programada para 30 de setembro exclusivamente nos cinemas.

Ainbo é a história de uma jovem garota que nasceu e cresceu nas profundezas selva da Amazônia na aldeia de Candamo. Um dia ela descobre que sua terra natal está sendo ameaçada e percebe que há outros humanos além de seu povo no mundo. Usando a ajuda de seus guias espirituais, o tatu magricelo “Dillo” e a anta corpulenta “Vaca”, ela embarca em uma jornada para buscar a ajuda do mais poderoso Espírito Materno da Amazônia, a tartaruga “Motelo Mama”.

Enquanto ela luta para salvar seu paraíso contra a ganância e exploração ilegal da mineração de ouro, ela também briga para reverter a destruição e o mal iminente do “Yacaruna”, o demônio mais sombrio que vive na Amazônia. Guiada pelo espírito de sua mãe, Ainbo está determinada a salvar sua terra e seu povo antes que seja tarde demais.

No cartaz, a arte estampa a protagonista Ainbo com seus amigos que fazem parte de sua jornada para salvar a floresta. No teaser, a distribuidora traz um recorte da aventura onde a pequena princesa guerreira de apenas 13 anos conta com a ajuda de seus amigos animais para impedir que a aldeia onde vive seja devastad. O Espírito Materno da Amazônia, a tartaruga “Motelo Mama” conta com sua ajuda.

