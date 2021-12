Animação brasileira vence festival de Annecy

O longa "O Menino e o Mundo", de Alê Abreu, venceu no sábado o Festival Internacional de Animação de Annecy, na França, recebendo o Prêmio Cristal do júri oficial e o prêmio de melhor filme segundo o júri popular.

Mais importante evento do gênero no mundo, o festival já havia premiado em 2013 outra produção brasileira, "Uma História de Amor e Fúria", de Luiz Bolognesi. Antes disso, nenhum longa nacional havia integrado a competição oficial do evento.

"O Menino e o Mundo" fez sua pré-estreia mundial no Festival de Otawa, no Canadá, em setembro, e, em uma longa carreira por festivais, já foi premiado em diversos outros países.

O longa conta a história de um menino que deixa sua casa em uma pequena cidade e cai no mundo em busca do pai, que precisou partir em busca de trabalho. Em um mundo globalizado e cada vez mais tomado por linhas de montagem que aprisionam e massacram o ser humano, o menino encara os desafios de lidar com o mundo globalizado e automatizado. Em uma paisagem urbana, ele se aventura entre seres estranhos, como máquinas-animais.

Sobre o longa, o segundo da carreira de Alê Abreu, que já havia dirigido "O Garoto Cósmico", o diretor artístico de Annecy, Marcel Jean, declarou: "A ascensão da animação brasileira, notada desde a etapa de seleção, agora se confirma. A dupla consagração de O Menino e o Mundo nos dá sinais fortes da vitalidade da atual produção do Brasil".

Durante o festival, o longa recebeu críticas positivas de diversas publicações. "Uma parábola simples e universal construída com um design ousado e imaginativo", escreveu o crítico Dennis Harvey, da Variety.

De fato, com seu colorido, as questões do mundo moderno são retratadas pelos olhos de um menino em traços que misturam diversas técnicas. O longa não tem diálogos e conta com uma trilha sonora que conduz o espectador pelas aventuras do pequeno herói. Além de ter sido comprado por diversas distribuidoras internacionais, "O Menino e O Mundo" também vem sendo apontado como forte candidato a uma vaga ao Oscar de Melhor Animação 2015.



Flavia Guerra | Agência Estado Animação brasileira vence festival de Annecy

