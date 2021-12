A animação "Uma história de amor e fúria", escrita e dirigida por Luiz Bolognesi, foi incluído na lista de candidatos a vaga na disputa do Oscar. Conforme lista divulgada pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, o filme brasileiro disputa uma indicação com outros 18 títulos.

Três filmes serão eliminados dessa relação e os 16 restantes competirão pelas cinco vagas finais. A animação de Bolognesi poderá ser a primeira animação brasileira, se passar por todas as fases, a concorrer à premiação. O vencedor sai no dia 2 de março de 2014, data da cerimônia da 86ª edição do Oscar.

Veja o trailer de Uma história de amor e fúria

Da Redação Animação brasileira incluída na lista de candidatos ao Oscar

