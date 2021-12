Animação baiana conquista prêmio na 15ª Mostra de Cinema

O episódio "O jovem príncipe" da série "Fábulas de Bulccan", dirigida por Ducca Rios e criada pela produtora baiana Origem Produtora de Conteúdo, ficou com o prêmio de melhor animação, dado pelo júri adulto da 15ª Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis, realizada no domingo, 12. O evento é um dos mais importantes do segmento no Brasil.

Os jurados escolheram "O jovem príncipe" principalmente pelo roteiro e eficiência na comunicação com as crianças sobre uma história de amizade e de respeito a escolhas pessoais.

O episódio mostra um nobre que pede ao rei que lhe dê um pônei e o rei o imagina como guerreiro de sua cavalaria. Eles vão ao bosque encantado e vários pôneis e criaturas encantadas se apresentam ao garoto, porém ele não gosta de nenhum.

No fim, o menino opta por um pônei cinza e magro, mostrando que a amizade e o carinho não são baseados na aparência. O rei se surpreende, mas logo depois sorri.

"Fábulas de Bulccan" foca um reino muito distante, onde um conjunto de histórias, provavelmente escritas por algum velho feiticeiro, foram reunidas em um livro encantado que leva a um mundo mágico onde castelos, reis, rainhas, príncipes e princesas convivem com unicórnios, cavalos alados e dragões.

