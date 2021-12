Angelina Jolie fala da experiência de trabalhar com a filha

A atriz Angelina Jolie garantiu, nesta terça-feira, 20, que se surpreendeu positivamente com a interpretação de sua filha Vivienne em "Malévola", o primeiro filme em que atua em conjunto com um de seus filhos, uma experiência que foi muito familiar, mas que não pretende repetir.

Em "Malévola", versão da Disney da animação clássica "A Bela Adormecida" (1959), que estreia no dia 29 de maio no Brasil, a atriz interpreta a bruxa má responsável por enfeitiçar a princesa Aurora, que é vivida em sua fase infantil por Vivienne Jolie-Pitt.

Angelina, de 38 anos, e seu marido, Brad Pitt, de 50, tiveram que pensar duas vezes antes de deixar sua filha, de 5 anos, participar das gravações, "pelo fato de ser o mundo do cinema e tudo isso", disse a atriz à imprensa em Los Angeles, onde explicou que a participação de Vivienne no filme serviu para solucionar um problema de "casting".

"Isso aconteceu porque havia crianças que vinham para o set e me viam. Quando eu me aproximava para cumprimentá-las, elas choravam. Uma criança ficou completamente paralisada, e depois começou a chorar. Eu me senti muito mal. Então, nos demos conta de que não havia nenhuma forma de encontrar uma menina de 4 ou 5 anos com quem eu pudesse ser má e que não me veria como um monstro", contou a atriz.

Nesse momento, Vivienne estava próxima e "parecia como a pequena Aurora. Todo mundo pensou que a resposta estava ali, mas eu tinha que falar com o papai (Pitt), porque é a nossa menina", disse Angelina.

O casal, segundo a atriz, sempre desejou que seus filhos fizessem parte da "vida de mamãe e papai", que estivessem próximos nas gravações, "que não fiquem à margem" e tenham uma "relação saudável" com essa realidade.

"Brad e eu nunca quisemos que nossos filhos fossem atores", reconheceu Angelina, mas também não rejeitou a ideia de que suas crianças ganhem a vida em Hollywood.

"Malévola" foi uma produção que contou com grande envolvimento de Angelina Jolie e um desafio profissional, porque foi uma oportunidade de sair de sua zona de conforto e fazer um personagem notório em um filme infantil.

Angelina Jolie se envolveu no projeto como protagonista e produtora executiva e teve papel fundamental no design de seu vestuário e na estética de "Malévola".

