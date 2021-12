Angelina Jolie e Brad Pitt interpretam casal em crise

Dez anos após o sucesso de "Sr. e Sra. Smith" (2005), que terminou em casamento na vida real, Angelina Jolie e Brad Pitt voltam a atuar juntos em "À Beira-Mar", escrito e dirigido pela atriz, onde os dois interpretam um casal em crise.

A história se passa na década de 1970, em um resorte da França, onde o casal deve enfrentar problemas mal resolvidos.

No making of do longa, o casal falou sobre o desafio de interpretar personagens que estão em um momento da vida diferente do deles. "Qaundo comecei a escrever, nunca achei que filmaríamos (juntos). Então, escrevi com umc erto grau de liberdade", disse a atriz e diretora.

Já Brad Pitt classificou o trabalho como "um grande desafio. É uma das coisas mais desafiadoras que eu já fiz".

Uma das filhas do casal, Shiloh, de 9 anos, também aparece no vídeo fazendo uma "pegadinha" com o pai, que aparentemente está dormindo.

"À Beira-Mar" tem estreia prevista para 3 de novembro.

Confira o making of do filme:

