O lutador Anderson Silva divulgou vídeo sobre sua atuação no filme "Até que a Sorte nos Separe 2", de Roberto Santucci, que tem estreia marcada para 27 de dezembro.

"Quando eu recebi o convite para participar, fiquei muito feliz. Resolvi topar esse desafio", diz Silva. Na sequência do filme de maior sucesso de 2012, Tino (Leandro Hassum) e Jane (Camila Morgado) perdem tudo o que ganharam na mega-sena, mas voltam a contar com a sorte.

A família recebe a herança de R$ 100 milhões do tio Olavinho, que deixou um último desejo antes de morrer: que suas cinzas sejam jogadas no Grand Canyon, nos Estados Unidos. O perdulário Tino e sua deslumbrada esposa Jane resolvem dar uma "esticadinha" em La Vegas, onde foi filmada a maior parte da comédia.

Hassum elogia a performance do lutador: "Ele foi uma pessoa encantadora no set: um cara gentil, que entendeu a brincadeira do filme e embarcou totalmente. Vai ser uma grande surpresa para o público", conta o humorista.

Veja o vídeo de Anderson Silva sobre o filme

Da Redação Anderson Silva fala do filme "Até que a Sorte nos Separe 2"

Confira também o trailer

