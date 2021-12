Ancine vai investir R$ 400 milhões em produção nacional

A Agência Nacional do Cinema (Ancine) vai investir R$ 400 milhões do Fundo Setorial do Audiovisual na ampliação da produção do conteúdo nacional, o que representa praticamente o dobro dos recursos usados aplicados pela instituição no ano passado nessa área. A informação foi dada nesta quarta-feira (19) pelo presidente da Ancine, Manoel Rangel, na abertura do seminário Políticas de (Tele)Comunicações, do qual participaram representantes do governo e da iniciativa privada.

Entre os projetos que poderão receber recursos estão longas-metragens de baixo e médio orçamento. Outra área beneficiada é a de desenvolvimento de projetos e formatos de obras audiovisuais.

Segundo Manoel Rangel, a Ancine já está preparada para fiscalizar o cumprimento da obrigação de conteúdo nacional na grade de programação pelas operadoras de televisão por assinatura. Ele ressaltou, porém, que a agência reguladora está satisfeita com o crescimento da produção nacional de audiovisual e até já vê sinais de saturação no Rio de Janeiro e em São Paulo, que são os principais centros de produção.

adblock ativo