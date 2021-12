Se depender da boneca amaldiçoada mais famosa do cinema, o casal de demonologistas Ed (Patrick Wilson) e Lorraine Warren (Vera Farmiga) terão muito trabalho em Annabelle 3: De Volta Para Casa(Annabelle Comes Home). Divulgado nesta terça-feira, 28, o segundo trailer do longa mostra que a presença maléfica de Anabelle vai causar a liberação de outros demônios que, assim como ela, foram capturados pelo casal.

O começo do trailer mostra quando Ed e Lorraine viajam e deixam a filha Judy Warren (Mckenna Grace) - que já havia aparecido brevemente em "Invocação do Mal" - aos cuidados das babás adolescentes Mary Ellen (Madison Iseman) e Daniela (Katie Sarife). Curiosas, as meninas resolvem dar uma olhada no porão repleto de criaturas sobrenaturais aprisionadas pelo casal. Isso, claro, não dá nada certo e Anabelle aproveita a situação para tentar libertar os demônios e se vingar.

Novo personagem

O trailer aproveitou para introduzir uma nova ameaça ao universo de "Invocação do Mal". Conhecida como "Ferryman" (na tradução do trailer "o barqueiro"), a entidade é simbolizada por moedas que, segundo a história, eram colocadas nos olhos das pessoas que morriam, para que ele as levasse para o outro mundo. O espírito, com sua armadura - assim como outros artefatos amaldiçoados que aparecem no trailer -, já havia sido mostrado rapidamente nos filmes anteriores.

Nova entidade, "o barqueiro", aparece aterrorizando a filha de Ed e Loraine

Annabelle 3 é o sétimo filme da franquia Invocação do Mal. James Wan retorna na produção do filme, enquanto o roteirista Gary Dauberman (A Freira) estreia na direção. O longa deve estrear nos cinemas brasileiros no dia 27 de junho.

Confira o trailer:

Anabelle 3: trailer mostra boneca liberando criaturas capturadas pelos Warren

