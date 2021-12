'Amy está entre pré-selecionados para Oscar de melhor documentário

A Academia de Hollywood divulgou nesta terça-feira, 1, 15 filmes que estarão na próxima fase de votação para a escolha do Oscar de melhor documentário. 124 filmes foram originalmente submetidos nessa categoria.

Entre os escolhidos, estão Amy, sobre Amy Winehouse, What Happened, Miss Simone, sobre Nina Simone e Heart of a Dog, de Laurie Anderson.

As indicações do Oscar serão conhecidas no dia 14 de janeiro de 2016, e a cerimônia de entrega do prêmio ocorre no dia 28 de fevereiro, em Hollywood.

