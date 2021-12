Quem acreditava que com a ida de Andy para a faculdade a trama que envolvia a vida animada dos brinquedos woody e Buzz Lightyear tinha chegado ao fim, se enganou. A Pixar divulgou nesta segunda-feira, 12, o primeiro teaser do novo filme da franquia.

Na primeira sinopse divulgada, o filme deve contar o que as novas aventuras do cowboy Woody e o resto do grupo ao lado de Bonnie (a criança que ficou com os brinquedos depois que Andy foi pra faculdade). Na nova casa, eles conhecerão Forky, um brinquedo tímido que é relutante de fazer novas amizades.

O quarto filme da franquia é dirigido Josh Cooley e o elenco de voz que marcou gerações retorna com Tom Hanks como Woody, Tim Allen de Buzz, Joan Cusack como Jessie, Michael Keaton vivendo o Ken e muitos outros. Entre os novatos no elenco está Patricia Arquette, que interpreta uma personagem ainda misteriosa.

O longa estreia em 21 de junho de 2019.

Confira o teaser:

Igor Andrade | A TARDE BA | Foto: Reprodução | Youtube Amigo estou aqui! Pixar divulga teaser de Toy Story 4

