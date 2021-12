Americanos preferem Oscar para "Lincoln", diz pesquisa

O diretor Ben Affleck e seu "Argo" foram nesta semana os grandes vencedores do Globo de Ouro, mas muitos americanos consideram que Steven Spielberg e "Lincoln" devem ser os principais ganhadores do Oscar em fevereiro. Quase um quarto dos norte-americanos ouvidos na pesquisa Ipsos para a Reuters disse que "Lincoln", drama sobre a guerra civil dos Estados Unidos, merece o Oscar de melhor filme. Para 36 por cento, Steven Spielberg deve levar o prêmio de direção.

Apenas 4 por cento manifestaram preferência por "Argo", que narra o resgate de diplomatas do país sequestrados no Irã na década de 1970.

A pesquisa tem pouca influência sobre o resultado real da disputa, que é definida em votação entre profissionais do cinema. O Globo de Ouro costuma ser visto como uma prévia do Oscar, mas Affleck não está nem concorrendo ao prêmio de melhor diretor. Para o Oscar de melhor ator, o favorito do público é Daniel Day-Lewis, pelo papel de Abraham Lincoln no filme de Spielberg. Ele teve 22 por cento das citações, contra 16 por cento de Denzel Washington, por "Flight". Hugh Jackman, que recebeu um Globo de Ouro por sua participação no musical "Os Miseráveis", ficou em terceiro.

Na disputa entre as atrizes, as opiniões ficaram mais divididas. Dos 1.158 norte-americanos ouvidos na pesquisa, 12 por cento citaram Naomi Watts, que vive uma mãe às voltas com um tsunami em "O Impossível"; Jennifer Lawrence, de "O Lado Bom da Vida", teve 10 por cento das menções, e Jessica Chastain, de "A Hora Mais Escura", ficou com 9 por cento.

Lawrence ganhou o Globo de Ouro de melhor atriz em filme comédia o musical, enquanto Chastain levou para casa o prêmio de melhor atriz de drama. Tommy Lee Jones e Sally Field foram os mais citados para os prêmios de coadjuvantes, ambos por "Lincoln".

A escolha do comediante Seth MacFarlane como apresentador do Oscar foi aprovada por 42 por cento dos entrevistados. Mas 15 por cento dizem que preferiam Billy Crystal, veterano apresentador do prêmio. Ellen DeGeneres (12 por cento) e Steve Martin (10 por cento) também foram citados. O levantamento foi realizado entre os dias 11 e 15 de janeiro, com intervalo de credibilidade de 3,3 pontos percentuais.

adblock ativo