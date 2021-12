Amazônia abre Festival do Rio nesta quinta

Festival do Rio, teu nome é gigantismo. O evento de cinema que começa nesta quinta, 26, e se prolonga até 10 de outubro, com a entrega do troféu Redentor aos vencedores das Premières Brasil e Latina, vai apresentar, ao longo das duas próximas semanas, 350 filmes de 60 países.

Distribuídos em 30 seções, serão exibidos em 30 pontos do Rio. E o festival ainda realiza oficinas, promove palestras e seminários, traz convidados importantes. Apesar de tudo isso, a diretora artística Ilda Santiago adverte - o gigantismo do festival está no conteúdo, na qualidade do que vai exibir. "Foi duro, mas conseguimos reduzir um pouco o número de filmes em relação ao ano passado."

Como Cannes, o convite para a abertura, no Cine Odeon, em plena Cinelândia, exige ‘tenue de soirée’ ou pelo menos traje social completo, mas no Rio é mais fácil driblar o protocolo e ter acesso ao tapete vermelho com trajes mais informais. Luz, câmera, ação!

Como já virou tradição, o Festival abre-se com uma produção brasileira, desta vez uma coprodução - Amazônia é uma parceria da Gullane Filmes com a França, realizada pelo francês Thierry Ragobert, mas escrita pelo brasileiro Luiz Bolognesi. Depois de encerrar o Festival de Veneza, a saga do macaquinho domesticado para sobreviver na Amazônia ganha a tela do Rio - para mostrar quão estreitos podem ser os limites entre documentário e ficção.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

