Alicia Rhett, atriz de E o vento levou, morre aos 98 anos

Alicia Rhett, a atriz mais velha do elenco do clássico filme E o Vento Levou, de 1939, morreu na Carolina do Sul na sexta-feira, 3, disseram funcionários da sua comunidade de aposentados. Ela tinha 98 anos.

Alicia representou Índia Wilkes, irmã de Ashley Wilkes no premiado filme com base no romance histórico de Margaret Mitchell, vencedor do Prêmio Pulitzer.

A causa da morte não foi imediatamente conhecida.

