Alexandre e Silvio Robatto ganham homenagem no Vila Velha

A Mostra Alexandre e Silvio Robatto no Teatro Vila Velha homenageia pai e filho, duas gerações que produziram imagens preciosas da Bahia. Trata-se de um evento que inclui exibição de filmes, exposição fotográfica e lançamento de livro biográfico (sobre Silvio Robatto). Começa nesta terça-feira, 16, às 19 horas, prosseguindo até sábado, com exibição dos filmes de Alexandre Robatto, sempre no mesmo horário.

Alexandre Robatto Filho é um dos pioneiros do cinema baiano. Seus primeiros registros datam dos anos 1930, sendo que, nos anos 1950, intensificou a produção e cometeu seus trabalhos mais conhecidos.

Cineasta, professor universitário, dentista, radioamador, pintor, escultor, escritor, todos estes ofícios cabem no currículo de Alexandre Robatto Filho, falecido em 1981, aos 73 anos de idade. Cerca de 30 deles dedicados ao cinema, realizando nada menos que 25 filmes, registros históricos da Bahia.

Nove produções de sua autoria foram restauradas com supervisão do também cineasta Petrus Pires, filho de outro diretor pioneiro, Roberto Pires (de A Grande Feira). Duas obras já recuperadas fazem parte da sessão: Entre o Mar e o Tendal (1953), sobre a pesca de xaréu, e Vadiação (1954), um poema audiovisual que tem a capoeira como tema.

Logo após a exibição dos dois curtas acontece a sessão de Filmes que Não Fiz, de Petrus Pires. Além de recuperar a trajetória de Alexandre Robatto, a obra inclui encenações, incluindo a situação que explica o título, uma carta escrita pelo cineasta, que profetizava: "Vou ser conhecido pelos filmes que não fiz".

Silvio

O filho de Alexandre, Silvio Robatto, vai ser homenageado com uma exposição das suas fotografias, flagrantes - como fazia o seu pai - da vida cotidiana e dos tipos baianos.

São imagens captadas a partir dos anos 1940, que revelam uma Bahia ainda provinciana, tempo em que não era comum para um moço de classe média, como ele, ocupar-se de manifestações populares.

Uma trajetória incomum, com grande interesse pela figura humana, que ganha registro a partir do livro Silvio Robatto, um Homem Feliz, pesquisa da jornalista Symona Gropper. A obra vai contar com noite de autógrafos também amanhã, na abertura da Mostra Alexandre e Silvio Robatto, ampliando os horizontes do evento.

adblock ativo