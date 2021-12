Alessandra Ambrósio será par de Channing Tatum no cinema

A modelo brasileira Alessandra Ambrósio trocará as passarelas pelo set do cinema ao entrar no elenco de um filme inspirado na vida do multimilionário italiano Alessandro Proto.

As filmagens começarão em dezembro e o longa será lançado em meados de 2016, de acordo com um comunicado da Focus Features, sociedade do grupo Paramount, enviado à Agência Efe.

Ambrosio interpretará a namorada do jovem magnata e agente imobiliário Alessandro Proto, papel do ator Channing Tatum.

É a primeira experiência cinematográfica como protagonista da "angel" da Victoria's Secret.

