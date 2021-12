Alceu Valença revê mitologia que cerca Lampião em filme

Alceu Valença diz que foi a melhor coisa do mundo fazer seu primeiro longa-metragem, que começou a ser gestado em 1999, depois da morte do pai. Nunca pensou em dirigir um filme, mas quem deu a ele o toque foi o cineasta e fotógrafo Walter Carvalho, que viu seus escritos e disse: "Isso é cinema, vamos dirigir juntos?"

Compromissos de Walter com a produção de Budapeste (2009), baseado na obra de Chico Buarque, afastaram os dois. Valença então foi convidado por Andrucha Waddington, que se envolveu com Casa de Areia (2005). "Aí falei, 'agora quem vai fazer sou eu'. Comecei a ver compulsivamente cinema, sabia a gramática e ia anotando a gramática", diz Alceu.

A Luneta do Tempo nasce de uma necessidade de expressão do seu autor, que escreveu, dirigiu, compôs a trilha sonora e atuou no papel do palhaço Véio Quiabo. Conduzido sob controle absoluto e com paixão de modo a se igualar à obra musical do cantor e compositor, o filme vai buscar as reminiscências do artista, nascido em São Bento do Una, cidade a 200 km de Recife, em torno do mito do cangaço, do universo do circo e da cultura nordestina.



O filme tem estreia nacional nesta quinta-feira. Recebeu os Kikitos de melhor trilha musical e melhor direção de arte, do baiano Moacyr Gramacho, na 42ª edição do Festival de Cinema de Gramado, em 2014. Sua veia artística mais profunda passa justamente pela confluência entre o som e a concepção visual, em recurso que se vale tanto do lirismo, quanto da violência, da mitologia que circunda o cangaço.



São os pontos mágicos e oníricos peças fundamentais em A Luneta do Tempo, que encontra uma variante na história de Lampião (Irandhir Santos) e seu bando, a partir da morte do Rei do Cangaço e Maria Bonita (Hermila Guedes). O que menos interessa, entretanto, é o episódio histórico do extermínio de boa parte do bando em 28 de julho de 1938, em Angicos.



O filme trata o fato en passant para se concentrar em dois espaços cênicos. Um é metafísico, em que o casal é visto depois da morte, com narrativa do cordelista Severino Castilho, interpretado por Tito Lívio, em uma espécie de passagem para o inferno ou o paraíso.



O outro, acompanha uma das disputas mais ferrenhas do cangaço, envolvendo Severo Brilhante (Evair Bahia), braço-direito do Rei do Cangaço, e seu algoz, Antero Tenente (Servilio Holanda).



A história é desdobrada em camadas que envolvem a chegada do circo de Nagib Mazola (Ceceu Valença) a São Bento e um misto de amor e traição que encontra desfecho em um duelo entre dois destinos traçados - os filhos de Severo e Antero, interpretados por Ari de Arimateia e Charles Teony.

Nordestern

O que faz de A Luneta do Tempo pulsante, que prende a atenção a cada momento, talvez seja o mesmo que o torna tão irregular. As inúmeras histórias paralelas provocam certa confusão, as sequências se esvaziam no trânsito dramático, o que deixa o espectador meio atônito com a perda do ponto de referência.



Ao tempo em que não se parece com nada, junta-se a uma tradição do cinema brasileiro, que tem como um dos seus pilares a história de Lampião e seu bando, o nordestern, termo criado pelo crítico Salvyano Cavalcanti de Paiva a partir da aproximação do cinema sobre o cangaço com o western americano.



E nesse tocante a influência mais precisa de A Luneta do Tempo está no cinema de Sam Peckinpah e do italiano Sergio Leone. São os melhores momentos os embates iniciais em que de tudo e do detalhe se extrai tensão e medo. Os galhos das árvores, as rochas, os pés sobre a mata, o sol inclemente, o disfarce, o silêncio, o canto dos pássaros.



Alceu Valença sabe determinar o momento exato do corte no sentido de produzir a angústia do cangaceiro ante a percepção do ataque iminente. Mas a explosão de violência, que ganhou o cinema a partir do esguichar de sangue em Leone e Peckinpah, não vem. É isso o que distingue o filme. O cineasta mantém o olhar fixo no tempo. Presente, passado e futuro se misturam compondo um painel sublime sobre a permanência da cultura do cangaço.



*Colaborou Daniel Oliveira

