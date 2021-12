Adele confirma gravação do tema de novo filme de James Bond

A cantora britânica Adele confirmou nesta segunda-feira, 1º, que irá interpretar a música tema do novo filme de James Bond, publicando em seu Twitter uma foto de uma folha onde está escrito "Skyfall", o título desta música e do 23º filme do famoso agente britânico.

A foto publicada em nome da musa britânica do soul, que tem 9,5 milhões de seguidores no Twitter, parece ter sido tirada de um estúdio de gravação e mostra uma simples folha branca com o nome da música e dos autores: Adele Adkins e Paul Epworth.

A conta oficial do Twitter dedicada a James Bond logo postou a mesma foto.

O anúncio confirma os rumores que circulam há um ano, quando em uma entrevista concedida à BBC a cantora de 24 anos revelou que voltaria aos estúdios em novembro para gravar a música tema de um filme, sem revelar qual.

O 23º episódio das aventuras do famoso agente a serviço de Sua Majestade estreia nos cinemas britânicos em 26 de outubro, 50 anos após o primeiro filme, "Dr. No". A pré-estreia mundial será em 23 de outubro, em Londres.

O filme foi rodado em Reino Unido, China, Hong Kong e Turquia. Dirigido por Sam Mendes, contará com o ator britânico Daniel Craig, que fará pela terceira vez o papel de James Bond, o espanhol Javier Bardem, e os britânicos Judi Dench e Ralph Fiennes.

Adele substitui Jack White e Alicia Keys, que compuseram o tema de "Quantum of Solace" (2008).

Ela se junta ao seleto grupo de artistas que interpretaram uma canção de James Bond, que reúne Tom Jones, A-Ha, Duran Duran e Tina Turner.

