Acontece nesta quinta o II Seminário de Cinema Negro

Acontece na próxima quinta-feira, 21, o II Seminário Cinema Negro Brasileiro na cidade de Cachoeira, no recôncavo baiano. O evento vai debater sobre Políticas Publicas para Cinema e Sociedade Civil e Mulheres Negras no Cinema Brasileiro.

O objetivo do seminário é apresentar o cinema negro produzido e protagonizado pelas mulheres, entender e traçar caminhos tanto de construção de imagem quanto de discursos negros, partindo sobretudo das mulheres, e, ainda, discutir sobre políticas publicas no âmbito do cinema e audiovisual.

Durante o dia o Seminário acontece no Auditório da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, e durante a noite no Cinetheatro Cachoeirano e na Cabana do Doidão Bahia.

Participarão das mesas de discussões nomes, como a cineasta, professora da UnB e organizadora do I Encontro Internacional de Cineastas e Produtoras Negras, Edileuza Penha de Souza; a cineasta carioca, realizadora do filme Kabela e diretora e fundadora do Afroflix, Yasmin Thayná; a cineasta Viviane Ferreira, diretora do filme O Dia de Jeruza, indicado ao Festival de Cannes; a primeira cineasta negra a produzir um longa-metragem no Brasil, Adélia Sampaio; a atriz baiana, Valdineia Soriano, integrante do Bando de Teatro Olodum; Daniela Fernandes, produtora do NordesteLab e tantas outras.

O evento é realizado por alunas e alunos negros de cinema da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), em parceria com o Cineclube Mário Gusmão e o Centro Afro Carioca de Cinema Zózimo Bulbul.

O seminário organizou uma campanha de financiamento coletivo na internet, para arrecadar fundos para essa e as próximas edições. Para participar da campanha acesse.

