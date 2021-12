Acidente em gravações do filme de 007 deixa três feridos

Três pessoas da equipe do novo filme do agente secreto James Bond, "Spectre", ficaram feridas na última quinta-feira, 11, em um acidente ocorrido durante as filmagens de uma cena de alto risco na estação de esqui de Solden, no Tirol (Áustria), informou nesta quarta (18) a agência "APA".

Segundo a polícia austríaca, um carro se chocou contra uma plataforma de filmagem. Duas pessoas ficaram gravemente feridas, uma delas por ter ficado prensada entre as ferragens. Um terceiro colaborador sofreu lesões leves.

As duas vítimas em estado grave foram levadas de helicóptero a um hospital próximo da região. Já a terceira pessoa foi atendida por médicos no local.

O comandante da polícia, Herbert Juen, explicou à "APA" que a gravação da cena de risco foi concluída, mas que o motorista acabou perdendo o controle do veículo.

Os três feridos são britânicos, com 28, 52 e 53 anos, de acordo com as autoridades, que não revelaram as identidades das vítimas.

A nova produção de James Bond, dirigida por Sam Mendes e protagonizada por Daniel Craig, tem sido rodada em vários países. Desde o início de janeiro, as filmagens ocorrem em paisagens nos alpes austríacos.

"Spectre", o 24º filme da saga de Bond, que conta com atores como Christoph Waltz e Monica Belluci, tem previsão de estreia no próximo dia 6 de novembro.

