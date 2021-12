Academia divulga indicados ao Oscar 2013

O drama sobre o presidente norte-americano "Lincoln" disparou na frente nas indicações ao Oscar nesta quinta-feira, com 12 nomeações, incluindo na categoria de melhor filme, na disputa pelo maior prêmio do cinema mundial.

Na disputa ao Oscar de melhor filme com "Lincoln" estão outros oito filmes, incluindo a história de um naufrágio em "As Aventuras de Pi", com 11 indicações, o musical "Os Miseráveis", o drama sobre um refém no Irã "Argo", o drama francês "Amour", o suspense sobre a caça a Bin Laden "A Hora Mais Escura", a comédia "O Lado Bom da Vida", "Django Livre", de Quentin Tarantino, e o filme mitológico independente "Indomável Sonhadora."

O Oscar será entregue pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, e os vencedores serão anunciados na cerimônia no dia 26 de fevereiro, em Hollywood.

Melhor filme

Amor

Argo

Indomável Sonhadora

Django Livre

Os Miseráveis

As Aventuras de Pi

Lincoln

O Lado Bom da Vida

A Hora Mais Escura



Melhor Diretor

Michael Haneke, por Amor

Benh Zeitlin, por Indomável Sonhadora

Ang Lee, por As Aventuras de Pi

Steven Spielberg, por Lincoln

David O. Russell, por O Lado Bom da Vida



Melhor Ator

Bradley Cooper, por O Lado Bom da Vida

Daniel Day-Lewis, por Lincoln

Hugh Jackman, por Os Miseráveis

Joaquin Phoenix, por O Mestre

Denzel Washington, por Flight



Melhor Atriz

Jessica Chastain, por A Hora Mais Escura

Jennifer Lawrence, por O Lado Bom da Vida

Emmanuelle Riva, por Amor

Quvenzhané Wallis, por Indomável Sonhadora

Naomi Watts, por O Impossível



Melhor Ator Coadjuvante

Alan Arkin, por Argo

Robert De Niro, por O Lado Bom da Vida

Philip Seymour Hoffman, por O Mestre

Tommy Lee Jones, por Lincoln

Christoph Waltz, por Django Livre



Melhor Atriz Coadjuvante

Amy Adams, por O Mestre

Sally Field, por Lincoln

Anne Hathaway, por Os Miseráveis

Helen Hunt, por The Sessions

Jacki Weaver, por O Lado Bom da Vida

Filme estrangeiro

"Amor"

"No"

"War witch"

"A royal affair"

"Kon tiki"

