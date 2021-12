Academia de Letras da Bahia recebe carta original de Chaplin

A Academia de Letras da Bahia recebeu nesta quinta-feira, 21, dos familiares do imortal e crítico de cinema, Walter da Silveira, a cópia original da carta escrita por Charles Chaplin ao intelectual baiano, em dedicatória ao livro biográfico "Imagem e Roteiro de Charles Chaplin", publicado por Silveira, em 1970.

A obra foi entregue pessoalmente, neste mesmo ano na Suíça, pelo escritor baiano Jorge Amado ao famoso artista da sétima arte. Na carta, Chaplin agradece gentilmente a homenagem feita por Walter da Silveira, que não chegou a ver o material, em decorrência do seu falecimento, no dia 5 de novembro de 1970.

"Por coincidência, foi a mesma data que Charles Chaplin assinou a carta ao nosso pai", revela Kátia da Silveira, filha do crítico. A relíquia foi encontrada há poucos meses pela família, que decidiu doar a recordação à Academia. A entrega, segundo ela, se faz necessária uma vez que grande parte do acervo da obra de Walter da Silveira se encontra na instituição literária. "Queremos preservar a memória do nosso pai nesta casa", disse.

Uma primeira carta já havia sido entregue a ALB, também escrita por Charles Chaplin a Walter da Silveira, em setembro de 1970. Nesta época, o pesquisador baiano já se encontrava bastante doente, mas chegou a ler o conteúdo da correspondência.

Sobre Walter da Silveira

Professor, ensaísta, pesquisador e cineclubista, Walter da Silveira criou em 1950 o Clube de Cinema da Bahia (CCB) e foi um grande incentivador do cinema baiano. A Sala Walter da Silveira, que fica na Biblioteca Pública dos Barris, em Salvador, foi dedicada ao crítico e ensaísta. Diversas mostras de filmes são apresentadas gratuitamente ao público.

