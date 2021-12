Abertura do XV Panorama Internacional Coisa de Cimena lota todas as salas do Glauber

A noite de abertura do XV Panorama Internacional Coisa de Cimena aconteceu nesta quarta-feira, 30, no Espaço Itaú de Cinema - Glauber Rocha, com sessões às 20h.

A Vida Invisível e Meu Amigo Fela foram os filmes que abriram o festival em sessões gratuitas com ingressos que começaram a ser distribuídos às 18h. A fila que ultrapassava as instalações do espaço fez com que as quatro salas de cinema ficassem lotadas e em 20 minutos já não era mais possível adquirir ingressos.

Cerca de 130 filmes integram a programação do XV Panorama Internacional Coisa de Cinema que começou nesta quarta, 30 e se encerra na próxima quarta-feira, 6. O diretor do filme A Vida Invisível, Karim Aïnouz, e as atrizes Carol Duarte e Bárbara Santos abriram às três sessões de abertura do festival e realizaram um debate ao final da exibição.

A produção foi escolhida para representar o Brasil na disputa para concorrer ao Oscar de Melhor Filme Internacional. O longa também ganhou o prêmio principal da mostra Un Certain Regard do último Festival de Cannes, uma conquista inédita para o cinema brasileiro.

Em 20 minutos, após a abertura da bilheteira, já não era mais possível adquirir ingressos

O cineasta mineiro Joel Zito Araújo também esteve presente para um debate sobre Meu Amigo Fela com o público. Em Salvador, a noite de abertura terminou em festa, com um show da cantora Okwei Odili, nigeriana radicada em Salvador, que apresentou um repertório especial, com músicas de Fela Kuti e canções do próprio repertório.

A equipe do CINEINSITE conversou com o diretor e as atrizes de A Vida Invisível, na segunda-feira, 2, a entrevista exclusiva estará disponíver no site.

*Sob supervisão da editora Maiara Lopes

adblock ativo