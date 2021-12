A volta da Bonitinha

A picardia da crítica aos costumes, tema recorrente na obra de Nelson Rodrigues, ganha uma leitura atualizada na terceira versão cinematográfica de Bonitinha, Mas Ordinária, filme do artesão Moacyr Góes, que estreia após a première no 17º Cine PE, no início do mês, que valeu o prêmio de melhor ator para o seu protagonista, o ator baiano João Miguel.

A primeira transposição da peça, encenada pela primeira vez em 1962, aconteceu no ano seguinte, com direção de Billy Davis e Jece Valadão, Odete Lara e Lia Rossi no elenco. Em 1981, veio a versão cinematográfica mais conhecida, assinada por Braz Chediak, e com atuação marcante e corajosa de Lucélia Santos, até hoje lembrada pela famosa cena do estupro.

Moacyr Góes, que já filmou desde Machado de Assis (o filme Dom) até três filmes da apresentadora Xuxa Meneghel, tinha um grande desafio pela frente. Penou um tanto para finalizar este Bonitinha, Mas Ordinária (o filme foi rodado há quatro anos), no entanto, conseguiu um bom equilíbrio na atualização da trama.

A trama, bastante conhecida do grande público, fala de um jovem de origem pobre, o hesitante Edgard (personagem de João Miguel), que é apaixonado pela vizinha Ritinha (papel da atriz Leandra Leal). Entre eles há uma inegável química e possibilidade de um futuro a dois.

Oferta

A ameaça ao amor provável surge quando a filha do chefe de Edgard, a jovem Maria Cecília (papel da estreante Letícia Colin), é "desonrada" socialmente, após ser estuprada por vários homens.

O chefe faz uma oferta generosa, para que o protagonista case com a filha e faça uma "reparação" ao escandaloso revés.

É claro que esta proposição de Rodrigues, sobre aparências e desonra moral, tinha muito mais sentido nos anos 1960, quando a peça foi escrita. No entanto, mesmo transposta aos dias atuais, Moacyr Góes encontrou - especialmente pela bem alicerçada dramaturgia - uma maneira de tornar legítimo o dilema de Edgard.

Bonitinha, Mas Ordinária, esta terceira fita de cinema sobre a peça, trabalha um tom de estranheza, que consegue achatar as discrepâncias deste decurso de 50 anos da obra original.

Ao assumir as verdades morais antigas sem fazer um filme de época, a trama se sustenta a partir das interpretações impostadas, quase caricaturas, que transmitem muita verdade nesta transposição.

Dedicação

A bela Letícia Colin, num trabalho de grande entrega, encara a difícil composição de sua personagem, cheia de complexidade e escalada para um cena muito forte, que vai além da nudez.

Por outro lado, Góes sabe esconder as explicitudes e investir na alma da obra teatral. A montagem da fita, trabalhada a partir de elipses, cria lacunas que lidam muito bem com a articulação da história. Muito do que não está no filme ajuda, a partir da interpretação do espectador, a finalizar os perfis psicológicos dos personagens envolvidos no triângulo.

O ator Gracindo Junior, no papel do chefe sem escrúpulos, está escorregadio e convincente. Parece mesmo um tipo shakespeareano, ardiloso o suficiente para o papel. É a cereja de um bolo que não "desonra" a obra de Rodrigues.

O novo Bonitinha, Mas Ordinária pode ter lá os seus problemas de ritmo, talvez algumas arestas mal aparadas que espelham as dificuldades que encontrou desde as filmagens até a finalização, mas o resultado surpreende. Acaba contribuindo para a presença bem viva da obra no imaginário coletivo brasileiro.

