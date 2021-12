A VOAR, curta narrado por Lazzo Matumbi discute o racismo

A motivação para a luta contra o racismo e o cansaço gerado por esse enfrentamento são as temáticas trazidas pelo curta A VOAR, produção do fotógrafo baiano Matheus Leite (@matheusL8 ). Com previsão de lançamento no YouTube nesta terça-feira, 19, a obra conta com narração do cantor Lazzo Matumbi e música do rapper Don L. Os atores Heraldo de Deus e Isabelle Cruz são os destaques do elenco.

Este não é o primeiro trabalho de Matheus. Em 2018, o historiador concebeu o vídeo Formatura Preta, que também trazia a negritude em primeiro plano. Em A VOAR, ele conta que o despertar para a realização do curta foi o caso envolvendo o ator do Bando de Teatro Olodum, Leno Sacramento, baleado pela polícia em Salvador, em junho do ano passado.

"Um dia você vê um homem negro sendo tratado como um ladrão porque comprou dois tênis à vista para os filhos, no outro você vê um colega que foi baleado pela polícia enquanto ia de bicicleta para o trabalho. Por mais que você lute, o racismo não para e atinge desconhecidos, pessoas próximas ou mesmo alguém de destaque", disse Leite, por meio de nota divulgada pela assessoria.

O vídeo de três minutos chega a fazer uma pequena menção ao episódio. "A escolha de Heraldo para interpretar esse papel veio pelo fato de ele ser um ator baiano, negro, amigo de Leno, e que também ficou muito mal com o caso", destacou.

Ainda segundo o diretor do curta, as escolhas de Lazzo para a narração e de Don L para a trilha também se relacionam ao grande propósito do vídeo.

"De início, pensei em contar tudo isso somente com imagens e com a música 'Aquela Fé', de Don L, que foi a grande inspiração para tudo isso acontecer. Foi ouvindo ela que consegui expurgar e transformar todo sentimento em imagem", lembrou, ao destacar que só depois de ver o material filmado elaborou o texto que seguiu a mesma direção da mensagem visual.

"Pensei que a voz que narraria esse texto seria de uma pessoa mais velha e me veio Lazzo, a voz poderosa dele, a história dele, que há anos canta os versos 'E apesar de tanto não/ Tanta dor que nos invade/ Somos nós a alegria da cidade'", explicou.

Curta tem previsão de lançamento no YouTube nesta terça-feira, 19

adblock ativo